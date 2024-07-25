В Ашхабаде открылась юбилейная выставка работ Натальи Калугиной

В Ашхабаде, в выставочном зале Союза художников 22 июля прошло открытие персональной выставки туркменской художницы Натальи Павловны Калугиной, приуроченной к её 70-летнему юбилею.

Всю свою жизнь она посвятила художественному творчеству, а в последние годы увлеклась и декоративно-прикладным искусством.

Темы для своих пейзажей художница черпает из всего, что связано с ее родным Туркменистаном.

Даже такие безрадостные для человеческого взгляда песчаные барханы под ее кистью оживают, приобретая удивительные оттенки и звучание. Своей жизнью на картинах живут и скалистые горы, и залитые солнцем степи, и зеленые весенние травы.

Наталья Калугина родилась и всю жизнь прожила в Ашхабаде и родиной своей считает Туркменистан, посвящая ему свое творчество.

Она побывала в самых отдаленных местах страны: и в самых затерянных уголках пустыни, и в высокогорных аулах, и в заповедных чащобах – везде и всюду она пишет родную природу, памятники архитектуры, отображает народные традиции и обряды, духовную связь людей и той земли, на которой они живут.

На счету у художницы 7 персональных и 30 коллективных выставок. Профессионально увлекается она и фотографией, и компьютерной графикой.

В живописи же излюбленная ею импрессионистская техника, позволяет художнице показать всю неуловимость момента, подвижность и изменчивость реальности. Удивительные и иногда неожиданные в пейзаже краски подчеркивают многоликость, нестандартность, богатство туркменской природы.

Фоторепортаж с выставки смотрите здесь.