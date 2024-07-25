В Ахалском велаяте Туркменистана собрано более 11 тысяч тонн бахчевых

В Туркменистане идет сезон сбора дынь и арбузов. В Ахалском велаяте страны уже собрано 11 тысяч тонн бахчевых. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Дыня – визитная карточка Туркменистана. В мировом бахчеводстве насчитывается больше 1600 сортов, около 400 из них – туркменские.

Собранные за сезон дыни идут на внутренний рынок и на экспорт в страны СНГ, в том числе в Россию.

Фермер Рустем Мерданов собирает со своего участка щедрый урожай: от 20 до 25 тонн с гектара. Выращиванием дынь он занимается уже десять лет. По туркменской пословице, у дыни есть сто дней, потом можно собирать. Фермер не нарушает эту традицию.

«На наших пяти гектарах мы выращивали дыню сорта «Вахарман», а на десяти гектарах – «Красный инжир». Этот сорт может похвастаться плодами весом от 20 до 30 килограммов», – поделился Рустем Мерданов.

Если «красный инжир» бьет рекорды по размерам, «вахарман» – по вкусовым качествам. Сладкими, как мёд, дыни «вахарман» называют неслучайно: каждый плод почти на 20% состоит из сахара.

Кроме того, бахчевые богаты серотонином, так называемым «гормоном счастья», который помогает снять усталость и повышает позитивный настрой.

Сезон дынь и арбузов в Туркменистане продлится до октября, отмечает источник.