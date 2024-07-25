Ашхабадское пассажирское автотранспортное предприятие предлагает услуги по заказу автобусов

Ашхабадское пассажирское автотранспортное предприятие информирует предприятия и граждан о возможности заказа автобусов для пассажирских перевозок. Стоимость услуг варьируется в зависимости от модели автобуса:

Автобусы 2020 года выпуска: 165 манатов в час

Автобусы 2009-2012-2017 годов выпуска: 150 манатов в час

Важные условия заказа:

Заявку необходимо оформить минимум за 24 часа до предполагаемой поездки.

Взимается дополнительная плата за подачу автобуса от гаража до места заказа и обратно после окончания поездки.

Заказ оформляется только при условии предоплаты.

Для оформления заказа или получения дополнительной информации можно обратиться по следующим контактам:

Телефоны: +993 65 55 38 50; 44 33 40

Факс: 44 33 62

Данная услуга может быть полезна для организации групповых поездок, экскурсий, корпоративных мероприятий и других случаев, требующих транспортировки группы людей.