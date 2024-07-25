Ашхабадское пассажирское автотранспортное предприятие предлагает услуги по заказу автобусов
Ашхабадское пассажирское автотранспортное предприятие информирует предприятия и граждан о возможности заказа автобусов для пассажирских перевозок. Стоимость услуг варьируется в зависимости от модели автобуса:
Автобусы 2020 года выпуска: 165 манатов в час
Автобусы 2009-2012-2017 годов выпуска: 150 манатов в час
Важные условия заказа:
- Заявку необходимо оформить минимум за 24 часа до предполагаемой поездки.
- Взимается дополнительная плата за подачу автобуса от гаража до места заказа и обратно после окончания поездки.
- Заказ оформляется только при условии предоплаты.
Для оформления заказа или получения дополнительной информации можно обратиться по следующим контактам:
Телефоны: +993 65 55 38 50; 44 33 40
Факс: 44 33 62
Данная услуга может быть полезна для организации групповых поездок, экскурсий, корпоративных мероприятий и других случаев, требующих транспортировки группы людей.