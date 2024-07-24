Туркменские музыканты выступят на фестивале «Мелодии Востока» в Самарканде

Самарканд готовится принять XIII международный фестиваль «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»), одно из крупнейших музыкальных событий Центральной Азии. С 25 по 30 августа 2024 года древний город станет центром притяжения для музыкантов со всего мира, в том числе и из Туркменистана. Об этом говорится в сообщении издания «Большая Азия».

Проводимый раз в два года под эгидой ЮНЕСКО с 1997 года, фестиваль стал символом сохранения культурного наследия и укрепления международного сотрудничества. Его цель – не только выявить талантливых исполнителей, но и способствовать диалогу культур, продвигая идеи мира и взаимопонимания.

Программа фестиваля включает конкурс национальной песни и инструментальной музыки, международную научную конференцию и многочисленные концерты на различных площадках Самарканда. Кульминацией станет гала-концерт и церемония награждения победителей.