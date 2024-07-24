Туркменистан укрепляет медиасвязи на международной арене

На прошедшем в Таиланде «Глобальном новостном форуме» состоялась встреча между представителями Туркменистана и Ирана. Аннасахед Какаев, заместитель председателя Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, провел переговоры с делегатом от иранской телерадиокомпании TvRI.

Как сообщает издание «Большая Азия», ключевыми темами обсуждения стали перспективы сотрудничества в медиасфере и расширение информационного обмена через интернет-платформы, включая социальные сети.

Форум привлек внимание ведущих мировых вещательных организаций. Среди участников были замечены представители Европейского вещательного союза, Африканского вещательного союза, Радиовещательного союза арабских государств и Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU).