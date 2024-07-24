Состоялись встречи главы МИД Туркменистана с руководством Пакистана

Как ранее мы сообщали, сегодня начался визит в Пакистан делегации Туркменистана во главе с главой МИД Рашидом Мередовым. В рамках программы визита состоялась встреча туркменской делегации с Президентом Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе беседы был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также в этот день состоялась встреча туркменской делегации с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбозом Шарифом.

В процессе переговоров стороны обсудили ключевые направления партнерства между двумя странами. В числе наиболее актуальных вопросов была рассмотрена совместная деятельность в энергетической, транспортной отраслях, коммуникации, а также в сфере торговли.

Стороны достигли договоренностей по активизации подготовки двусторонних соглашений и меморандумов, планируемых к подписанию в ходе предстоящих визитов на высшем государственном и правительственном уровнях, отмечает источник.