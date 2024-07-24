Прошли переговоры сопредседателей туркмено-пакистанской межправкомиссии

Сегодня в Исламабаде состоялись переговоры между председателем Туркмено-пакистанской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и председателем Пакистано-туркменской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мoхаммадом Исхак Даром.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам расширения торгово-экономического партнёрства между Туркменистаном и Пакистаном. Отдельной темой стало обсуждение реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), а также прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

В этот же день состоялись политические консультации между Туркменистаном и Исламской Республикой Пакистан на уровне министров иностранных дел. Была подчеркнута значимость совместных усилий в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая терроризм и киберпреступность.

Также рассмотрены пути наращивания объемов торгово-экономического партнерства, совершенствования договорно-правовой базы, реализации перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта. Участники встречи отметили приоритетный характер гуманитарного партнёрства по таким направлениям, как культура и образование, сообщает МИД Туркменистана.