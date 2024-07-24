Посол Туркменистана в Токио принял участие в обсуждении подготовки саммита «ЦА + Япония»

Сегодня посол Туркменистана в Токио принял участие во встрече, посвященной организации первого саммита формата «Центральная Азия+Япония».

Как сообщает МИД Туркменистана, встречу по подготовке саммита провела министр иностранных дел Японии Йоко Камикава, пригласив на нее аккредитованных в Токио послов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Саммит диалога «Центральная Азия+Япония» пройдет в городе Астана в августе этого года. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между государствами Центральной Азии и Японией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По общему мнению участников встречи, саммит на высоком уровне придаст значительный импульс для дальнейшего наращивания шестистороннего сотрудничества, отмечает источник.