Новый грузовой авиамаршрут связал Грузию и Туркменистан через Китай

С июля 2024 года грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла новое грузовое авиасообщение по маршруту Тбилиси – Мэйлань – Туркменабат – Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба туркменского диппредставительства в Тбилиси со ссылкой на международный аэропорт Туркменабата.

Этот шаг направлен на укрепление торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Грузией.

Новый маршрут дополняет уже существующее грузовое авиасообщение, которое с октября 2023 года осуществляет другая грузинская авиакомпания, Geosky Georgian International Airlines. Их рейсы выполняются по маршруту Тбилиси – Чжэнчжоу – Туркменабат – Сарагоса – Тбилиси.