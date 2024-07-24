В Дубае прошли переговоры главы МИД Туркменистана и представителя Dragon Oil

22 июля в Международном аэропорту Дубая прошли переговоры главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с исполнительным директором по разведке и новым предприятиям компании Dragon Oil Абдулкаримом Ахмедом Аль-Маазми. Об этом сообщает vestiabad.ru со ссылкой на пресс-службу туркменской дипмиссии в ОАЭ.

Стороны подчеркнули интенсивное сотрудничество, которое является результатом совместных усилий руководства двух стран, и подтвердили готовность к дальнейшему развитию эффективного партнерства между Туркменистаном и Dragon Oil.

Участники переговоров выразили уверенность в том, что общая заинтересованность станет основой для продолжения успешного сотрудничества в нефтегазовой отрасли, отмечает источник.