В Ашхабаде пройдет международная выставка и конференция по здравоохранению, образованию и спорту

10-12 октября 2024 года в Ашхабаде состоится Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства». Мероприятие приурочено ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Организаторами выступают Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Министерство образования, Государственный комитет по физической культуре и спорту, а также Торгово-промышленная палата Туркменистана.

В выставке примут участие представители медицинской отрасли из разных стран, производители фармацевтических препаратов и медоборудования, а также компании, предоставляющие медицинские услуги. Особое внимание будет уделено достижениям туркменских предприятий в производстве лекарств на основе местных растений.

Министерство образования представит свои успехи во внедрении цифровых технологий, а Госкомитет по физкультуре и спорту продемонстрирует результаты работы по укреплению здоровья нации.

Научная конференция пройдет в 19 секциях, охватывающих широкий спектр тем: от кардиологии и онкологии до цифровой медицины и спортивных технологий. Рабочими языками конференции будут туркменский, английский и русский.

Для участия в конференции необходимо до 25 июля 2024 года подать тезисы докладов и аннотации, соответствующие установленным требованиям.

В рамках форума также запланирован концерт творческих коллективов в песенно-музыкальном центре «Ашхабад».

Это мероприятие предоставит возможности для обмена опытом, развития бизнеса и укрепления международного сотрудничества в сферах здравоохранения, образования и спорта.

Контакты:

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана

Телефон: (+99312) 40-04-51, 40-04-11, 48-92-94

Факс: (+993 12) 40-04-53, 40-04-66

Э-почта: info@saglykhm.gov.tm, resminamamz@sanly.tm

Министерство образования Туркменистана

Телефон: (+99312) 44-84-09, 36-17-34

Э-почта: met.int.department@gmail.com, nie.turkmenistan@gmail.com

Государственный комитет Туркменистана по физкультуре и спорту

Телефон: +993 (12) 39-98-37

Э-почта: turkmensport@sanly.tm

Академия наук Туркменистана