Борец-вольник из Туркменистана завоевал золото чемпионата Азии U20

Борец вольного стиля из Туркменистана Алп Арслан Бегенджов завоевал золотую медаль чемпионата Азии среди спортсменов до 20 лет в Си-Раче, Таиланд.

Этого успеха туркменский борец добился в весовой категории до 79 кг, в которой чемпионский титул оспаривали 11 спортсменов.

На пути к высшей ступени пьедестала почёта Алп Арслан в квалификации выиграл у Сюнсукэ Мизусаки (Япония) – 12:2, в четвертьфинале победил Рамазана Искандерова (Кыргызстан) – 10:0, в полуфинале – Ерхана Бексултанова (Казахстан) – 6:0, а в финале взял верх над Маджидом Багери Хейрабадом – 10:0.

Бронзовые медали в этой весовой категории достались Амиту Амиту из Индии и Ерхану Бексултанову из Казахстана

Стоит отметить, что всего месяц назад Бегенджов стал бронзовым призером чемпионата Азии U23 в Аммане.

8 августа Алп Арслану исполнится всего 18 лет. Ранее он дважды становился победителем международного турнира «Constantin Alexandru & Ioan W. Popovici» среди кадетов до 17 лет в Румынии в 2022 и 2023 годах.

В 2022 году он завоевал золото на чемпионате Азии среди кадетов в весовой категории до 65 кг, а в 2023 году он стал бронзовым призёром в весе до 71 кг.