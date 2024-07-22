Туркменистан и ADNOC обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере

Представители Государственного концерна «Туркменгаз» и Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) провели видеоконференцию для обсуждения состояния и перспектив сотрудничества в газовой сфере. Об этом говорится в сообщении МИД Туркменистана.

Встречу возглавили министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, генеральный директор ADNOC Султан Ахмед Аль-Джабер и руководство «Туркменгаза».

Основной темой встречи стало освоение газового месторождения «Галкыныш» в Туркменистане, а также участие ADNOC в международных энергетических проектах, реализуемых Туркменистаном. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с текущими и перспективными проектами.

С 2023 года ADNOC ведет тесное сотрудничество с «Туркменгазом» в соответствии с международными нормами и передовой практикой. В ходе встречи стороны подтвердили готовность продолжать партнерство, акцентировав внимание на укреплении договорно-правовой базы и рассмотрении экономических и технологических аспектов сотрудничества.

Обе стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии совместных проектов и достижении новых высот в газовой сфере.