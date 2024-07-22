Сердар Бердымухамедов поздравил Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием на пост председателя ЕК

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Урсуле фон дер Ляйен в связи с её повторным избранием на должность председателя Европейской Комиссии. Об этом сообщает TDH.

В своём послании глава государства выразил приверженность Туркменистана дальнейшему наращиванию связей с Европейским Союзом. Он отметил, что Туркменистан поддерживает развитие этих отношений в рамках регионального сотрудничества между Центральной Азией и Евросоюзом, подчеркнув готовность приложить усилия для продвижения взаимовыгодного партнёрства по перспективным направлениям.

Президент Сердар Бердымухамедов пожелал Урсуле фон дер Ляйен крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также дальнейших успехов в её деятельности на посту председателя Европейской Комиссии.