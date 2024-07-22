Намибия планирует строительство домов из грибов

В Намибии предложили нестандартный подход к решению острой жилищной проблемы. Согласно сообщению The Guardian, в стране рассматривают возможность строительства домов с использованием грибов, пишет daily.afisha.ru.

Исследовательская группа MycoHab разработала метод выращивания вешенок на срезанных сорняках с последующим прессованием их в строительные плиты. Этот инновационный подход призван не только смягчить жилищный кризис, но и сделать строительство более экологичным.

Потребность в доступном жилье в Намибии крайне высока: около 20% населения проживает в самодельных домах из отходов и цинковых листов. При населении в 2,7 миллиона человек стране срочно требуется построить не менее 500 000 новых домов. Однако финансовые возможности местных жителей ограничены: почти 90% семей имеют ежемесячный доход менее 144 долларов.

Проект также предлагает решение проблемы распространения древесных кустарников, занимающих около 45 миллионов гектаров в Намибии. Вместо производства древесного угля, вредного для экологии, предлагается использовать эти растения для выращивания грибов и последующего производства строительных материалов.

По утверждению разработчиков из MycoHab, плиты из грибов, хотя и тяжелее обычных кирпичей, позволят ускорить процесс строительства и снизить затраты. Кроме того, такие дома будут обладать повышенной огнестойкостью.

Кристин Хауконго, создательница проекта, развеивает опасения о возможном запахе в домах из грибных материалов: «Иногда может ощущаться легкий древесный аромат, но в целом материал не имеет запаха».