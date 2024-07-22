Глава Туркменистана направил соболезнования Президенту Вьетнама

Президент Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Социалистической Республики Вьетнам То Ламу и народу страны в связи с кончиной генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Об этом говорится в сообщении TDH.

«Как видный партийный руководитель и государственный деятель Нгуен Фу Чонг сделал многое для благополучия и процветания Вьетнама», – подчёркивается в послании главы государства.

Президент Сердар Бердымухамедов передал слова поддержки и сопереживания родным и близким покойного в этот тяжёлый момент.