Аномальная жара в Турции: в Хатае +40°C ощущаются как +62,5°C

Турецкая провинция Хатай столкнулась с экстремальными погодными условиями. По данным телеканала TRT, из-за высокой влажности воздуха, достигающей почти 90%, температура +40°C ощущается местными жителями как +62,5°C.

Жаркая погода, установившаяся в Турции на прошлой неделе, уже вызвала ряд проблем в различных регионах страны. В некоторых районах возникли природные пожары, угрожающие местным экосистемам и населенным пунктам.

Экстремальная жара привела к необычным явлениям в популярном у туристов курортном городе Бодрум, где из-за высоких температур начал плавиться асфальт на дорогах.

Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у властей и местных жителей. Ожидается, что в ближайшее время будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности населения и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с аномальной жарой.