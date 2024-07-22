Александр Рогов советует носить массивные цепи в предстоящем сезоне

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале поделился информацией о возвращении тренда на массивные цепи в качестве украшений.

По словам Рогова, в предстоящем сезоне этот аксессуар достигнет пика популярности. Стилист настоятельно рекомендует всем, у кого в гардеробе есть подобные ожерелья, подготовить их к предстоящим выходам в свет.

Для вдохновения Александр Рогов предложил обратить внимание на свежие коллекции ведущих мировых брендов. В частности, он упомянул Fendi, Tom Ford, Chanel, Roberto Cavalli, Prabal Gurung и Loro Piana как источники модных идей в контексте этого тренда.