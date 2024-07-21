Alexander McQueen представил сапоги-копытца за 2500 евро

В мире моды разгорелись горячие дискуссии вокруг нового творения бренда Alexander McQueen. Осенняя коллекция марки представила необычные сапоги, которые мгновенно привлекли внимание пользователей социальных сетей. Об этом сообщает gazeta.ru ссылкой на DSCENE.

Дизайн обуви, получивший неофициальное название «сапоги-копытца», вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Многие пользователи проводят параллели между этими сапогами и копытами осла из популярного анимационного фильма «Шрэк».

Стоит отметить, что цена на это эксцентричное изделие соответствует статусу люксового бренда – на официальном сайте Alexander McQueen сапоги представлены по цене 2500 евро.