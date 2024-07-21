Российский этнографический музей пополнил коллекцию туркменскими костюмами

В Российском этнографическом музее (РЭМ) состоялась торжественная церемония передачи в дар традиционных туркменских костюмов. Комплекты мужской и женской одежды были подарены музею группой компаний «Возрождение», имеющей долгосрочные связи с Туркменистаном. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

Костюмы, созданные современными мастерами в традиционном стиле, включают халаты, платья, головные уборы, обувь и ювелирные украшения. По словам Рицы Зельницкой, научного сотрудника отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана, эти предметы станут ценным дополнением к существующей коллекции и через столетие приобретут историческую значимость.

Туркменская коллекция РЭМ уже насчитывает около 10 000 экспонатов. Новые приобретения займут достойное место в собрании музея и будут представлены на будущих выставках.

РЭМ планирует дальнейшее сотрудничество с Туркменистаном в области исследований, публикаций, образовательных программ и обмена специалистами. Это партнерство укрепит культурные связи между двумя странами.

Напомним, что Российский этнографический музей, отметивший в 2022 году свое 120-летие, обладает одной из крупнейших этнографических коллекций в мире, насчитывающей около 500 000 экспонатов.