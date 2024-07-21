Замбия подтверждает курс на укрепление сотрудничества с Туркменистаном

Президент Замбии Хакаинде Хичилема направил телеграмму главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в которой выразил готовность к развитию двусторонних отношений. Послание было отправлено в ответ на поздравление туркменского лидера по случаю 30-летия установления дипломатических связей между двумя странами. Об этом говорится в сообщении TDH.

В своем обращении Президент Хичилема подчеркнул приверженность правительства Замбии укреплению двусторонних связей. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в нефтегазовом комплексе и сельском хозяйстве.

– Хочу подтвердить приверженность Правительства страны укреплению двусторонних связей, сотрудничеству в различных областях, таких, как нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, в интересах наших государств, – говорится в телеграмме.

В завершение своего послания президент Хичилема пожелал главе Туркменистана крепкого здоровья, а стране – процветания.