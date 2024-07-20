Центр ОБСЕ в Ашхабаде объявляет о проведении тендера

Центр ОБСЕ в Ашхабаде планирует провести тендер на заключение долгосрочного контракта по аренде синхронного оборудования. Организация ищет заинтересованных поставщиков, способных предоставить необходимое оборудование для нужд Центра.

Для участия в тендере приглашаются поставщики, обладающие соответствующими патентами или лицензиями. Заинтересованным компаниям предлагается предоставить свои контактные данные, отправив их на электронный адрес: Procurement.CiAsh@osce.org