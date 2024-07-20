Туркменистан развивает цифровые технологии и готовит специалистов для ИТ-отрасли

Агентство «Туркменарагатнашык» организовало круглый стол, посвященный развитию цифровых технологий и подготовке кадров для ИТ-сферы. Об этом говорится в сообщении Агентства.

Мероприятие прошло в городе Аркадаг с участием специалистов агентства и преподавателей Туркменского института телекоммуникаций и информатики.

Участники обсудили внедрение электронного обучения в вузах и колледжах страны, а также меры по подготовке высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики. Эксперты подчеркнули важность использования цифровых технологий и внедрения новых цифровых услуг для инновационного развития страны.

Особое внимание было уделено организации учебных семинаров, методических курсов и других образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации молодых специалистов в ИТ-отрасли.