Российскому этнографическому музею передадут туркменские национальные костюмы

19 июля в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония передачи в дар Российскому этнографическому музею комплектов традиционной мужской и женской туркменской одежды, сообщает «Культура Петербурга».

Директор музея Юлия Купина отметила важность пополнения коллекции:

«У нас хранятся очень ценные коллекции. Это девять тысяч единиц хранения, из которых четыре тысячи — фотографии. Мы, безусловно, заинтересованы в их пополнении: и фотоколлекций, и предметных коллекций. Нам интересны и работы современных мастеров».

Передаваемые костюмы, предоставленные группой компаний «Возрождение», включают в себя верхнюю одежду, головные уборы, обувь и украшения. Ожидается, что эти экспонаты займут достойное место в собрании музея и будут представлены на будущих выставках.

Российский этнографический музей имеет долгую историю сотрудничества с Туркменистаном. Ранее музей организовывал такие выставки, как «Мир туркменского ковра» и мероприятие, посвященное 300-летнему юбилею Махтумкули Фраги.

В будущем планируется продолжить сотрудничество между культурными институциями двух стран в области публикаций, исследования коллекций, программ обучения и обмена визитами музейных специалистов.