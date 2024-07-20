Президент Туркменистана утвердил ряд важных законов, принятых Меджлисом

Президент Сердар Бердымухамедов ратифицировал пакет законов и постановлений, принятых на заседании Меджлиса Туркменистана седьмого созыва 13 июля. Об этом говорится в сообщении электронной газеты «Туркменистан: Золотой век».

Среди утвержденных документов – поправки к Кодексу о социальной защите населения, позволяющие перечислять пенсии и пособия на банковские счета получателей.

Также одобрено присоединение страны к Протоколу об охране промышленных образцов в рамках Евразийской Патентной Конвенции.

Важным шагом стала ратификация Протокола к Соглашению между Туркменистаном и Европейским Союзом.

Кроме того, Туркменистан присоединился к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Президент Туркменистана также утвердил изменения в законодательстве, касающиеся бюджетного кодекса, санитарных норм, физической культуры и спорта, научно-технической политики и борьбы с допингом.

Ниже приведены ссылки на официальные документы:

1) Закон Туркменистана О внесении изменений в Закон Туркменистана «О борьбе с допингом в спорте»;

2) Закон Туркменистана О внесении изменения в Закон Туркменистана «О научных организациях»;

3) Закон Туркменистана О внесении изменений в Закон Туркменистана «О государственной научно-технической политике»;

4) Закон Туркменистана О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «О физической культуре и спорте»;

5) Закон Туркменистана О ратификации Протокола к Соглашению между Туркменистаном и ЕС;

6) Закон Туркменистана О ратификации Поправки к статье VI Устава Международного агентства по атомной энергии;

7) Закон Туркменистана О присоединении к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

8) Закон Туркменистана О присоединении к Протоколу об охране промышленных образцов к Евразийской Патентной Конвенции от 9 сентября 1994 года;

9) Закон Туркменистана О внесении изменений в Санитарный кодекс Туркменистана;

10) Закон Туркменистана О внесении изменений в Закон Туркменистана «Об утверждении и введении в действие Бюджетного кодекса Туркменистана»;

11) Закон Туркменистана О внесении изменения в Кодекс Туркменистана о социальной защите населения.