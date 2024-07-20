Первый рейс азербайджанского танкера «Зангилан» состоялся в туркменский порт

17 июля новый танкер «Зангилан», построенный на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO), совершил свой первый коммерческий рейс. Судно успешно доставило партию туркменской сырой нефти из порта Аладжа в Туркменистане в Сангачальский морской порт Азербайджана, сообщает caspianbarrel.org.

Нефть, доставленная танкером «Зангилан», предназначена для дальнейшего транзита по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, что подчеркивает стратегическое значение данного маршрута для экспорта энергоресурсов.

Танкер «Зангилан», официально введенный в эксплуатацию 2 июля 2024 года в Баку, при участии президента Алиева, представляет собой современное судно нового поколения. Длина танкера составляет 141 метр, ширина — 16,9 метра. Судно оснащено шестью грузовыми резервуарами и имеет общую грузоподъемность 7800 тонн.

Успешное завершение первого рейса танкера «Зангилан» демонстрирует укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере транспортировки энергоресурсов и открывает новые перспективы для развития морских перевозок в Каспийском море.