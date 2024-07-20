Немецкие врачи объявили о втором случае излечения от ВИЧ

Клиника «Шарите» в Берлине сообщила о втором успешном случае лечения пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Информация об этом появилась на официальном сайте медицинского учреждения, сообщает snob.ru.

Пациент, чье имя не разглашается, не проходил противовирусную терапию в течение пяти лет. За это время у него не наблюдалось никаких симптомов заболевания, а его иммунная система функционировала нормально.

Профессор Олаф Пенак заявил: «Период безвирусного наблюдения, составляющий более пяти лет, указывает на то, что вирус ВИЧ действительно может быть полностью удален из организма пациента. Поэтому мы считаем, что он излечился от ВИЧ-инфекции».

Стоит отметить, что метод лечения, примененный в этом случае, отличался от предыдущих подходов. У 60-летнего мужчины ВИЧ был диагностирован в 2009 году, а в 2015 году ему также поставили диагноз острого миелоидного лейкоза (ОМЛ).

На сегодняшний день в мире зафиксировано пять случаев излечения от ВИЧ. Первым пациентом, вылеченным от этого вируса, также был пациент клиники «Шарите» – Тимоти Рэй Браун. Относительно еще одного случая среди медиков ведутся дискуссии, так как прошло недостаточно времени после пересадки стволовых клеток.