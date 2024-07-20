В Китае фуд-блогер скончалась во время прямого эфира

В Китае 24-летняя фуд-блогер Пан Сяотин ушла из жизни прямо во время своей онлайн-трансляции, сообщает «АиФ» со ссылкой на NTK.

Пан Сяотин, известная как блогер plus-size, ежедневно проводила многочасовые прямые эфиры, демонстрируя процесс употребления огромного количества пищи. Её стримы нередко длились более 10 часов, в течение которых она могла съесть свыше 10 кг различных блюд.

Посмертное обследование выявило серьезные изменения в организме девушки. Медики обнаружили заметную деформацию живота и переполненный непереваренной пищей желудок.

Как стало известно, Сяотин начала свою карьеру в жанре мукбанг (публичное поедание пищи онлайн) после того, как узнала об этом направлении от своего друга. Увидев, насколько успешно он зарабатывает на подобных трансляциях, девушка решила последовать его примеру.