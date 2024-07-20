Визит главы МИД Туркменистана в Брюссель в центре внимания международного издания

В Посольстве Туркменистана в Брюсселе руководитель Института Diplomatic World Барбара Дитрих передала туркменским дипломатам 74-й выпуск журнала Diplomatic World. Номер освещает важные события внешнеполитической деятельности Туркменистана в контексте взаимодействия с институтами ЕС и странами Бенилюкс. Об этом говорится в сообщении туркменского дипведомства.

Ключевая статья журнала посвящена визиту министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в Брюссель в марте этого года. В ходе визита министр провел встречи с руководителями институтов ЕС и Бельгии, обсудив перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Значимой темой выпуска стал круглый стол в Брюсселе с участием туркменского министра иностранных дел, собравший представителей около 150 европейских компаний, исследовательских и финансовых институтов. На мероприятии обсуждались вопросы сотрудничества и совместных проектов между европейскими компаниями и Туркменистаном.

Журнал также содержит интервью с послом Туркменистана в Бельгии Сапаром Пальвановым. Посол рассказывает о текущем состоянии и перспективах сотрудничества с институтами Европейского Союза, приоритетах внешней политики Туркменистана, а также о великом мыслителе и поэте Махтумкули и деятельности посольства в сфере публичной дипломатии.

Журнал Diplomatic World выходит ежеквартально и распространяется среди высокопоставленных читателей, включая послов, глав государств и представителей ЕС. Издание освещает актуальные темы в сфере политики, дипломатии, бизнеса и культуры.