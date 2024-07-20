Беломраморная жемчужина Центральной Азии: посол России о современном Туркменистане

Туркменистан предстает как динамично развивающаяся страна с богатой культурой, уникальной архитектурой и широкими перспективами для международного сотрудничества. Об этом рассказал Посол России в Туркменистане Иван Волынкин в передаче «Персона грата» на радио «Спутник».

В своем интервью дипломат поделился личными наблюдениями о стремительном развитии Туркменистана в различных сферах.

Дипломатическая жизнь в Ашхабаде

Иван Волынкин описал дипломатическую жизнь в Туркменистане как насыщенную и интересную. – Много мероприятий, на которые в обязательном порядке приглашают дипломатический корпус, – отметил он. Посол с особым энтузиазмом упомянул ежегодный велопробег, посвященный Международному дню велосипеда, который возглавляет Президент Сердар Бердымухамедов.

Условия жизни и безопасность

Российский дипломат высоко оценил бытовые условия в Туркменистане. – Жилищные условия хорошие, снабжение продуктами питания и товарами промышленного производства на самом высоком уровне, – подчеркнул он. Особо Волынкин отметил высокий уровень безопасности в стране: – По Ашхабаду вы можете совершенно спокойно гулять в любое время суток.

Внешняя политика и нейтралитет

Говоря о внешней политике Туркменистана, посол подчеркнул важность статуса постоянного нейтралитета страны, поддержанного международным сообществом. При этом Туркменистан активно развивает отношения с Россией и другими странами. – Туркменистан открыт для международного и регионального взаимодействия, выстраивания стратегических партнёрских отношений, – отметил Волынкин.

Культурное многообразие

Посол отметил многонациональный характер Туркменистана, упомянув присутствие крупных русской, армянской и азербайджанской диаспор. – Все диаспоры живут в мире. Языком межнационального общения здесь является русский язык, – подчеркнул он.

Развитие инфраструктуры

Волынкин с восхищением рассказал о развитии инфраструктуры страны. Особое внимание он уделил Ашхабаду, описав его как «чудесный беломраморный город» с уникальной архитектурой. Посол также рассказал о новом «умном городе» Аркадаг, построенном с использованием передовых технологий.

Туризм и достопримечательности

Дипломат поделился впечатлениями от поездок по стране, отметив такие достопримечательности, как Древний Мерв в Марыйском велаяте и курортную зону Аваза на берегу Каспийского моря.

Советы молодым дипломатам

В заключение Волынкин дал ценные советы начинающим дипломатам, подчеркнув важность постоянного самосовершенствования и готовности пройти все этапы дипломатической карьеры.