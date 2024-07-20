Аэропорты, банки и СМИ столкнулись с серьезными проблемами из-за всемирного технического сбоя

Масштабный технический сбой, затронувший множество стран, вызвал серьезные нарушения в работе аэропортов, банков и средств массовой информации. Проблема, по предварительным данным, связана с платформами Microsoft и, в частности, с ошибкой, возникшей после обновления решения в сфере кибербезопасности от компании CrowdStrike в системе Windows, сообщает Lenta.ru.

Последствия сбоя ощутимы в авиационной отрасли: приостановлены вылеты в Австралии, Новой Зеландии и США. Аэропорт Берлина временно прекратил работу, а лоукостер Ryanair предупредил пассажиров о возможных задержках. Турецкая авиакомпания испытывает проблемы с бронированием билетов и регистрацией на рейсы из-за глобальных технических сбоев. Сбой повлиял и на расписание прилетов и вылетов в четвертом по величине аэропорте Европы — амстердамском Схипхоле.

В медиасфере также наблюдаются проблемы: британский телеканал Sky News столкнулся с трудностями в вещании. Банки и СМИ в Испании и Турции также сообщили о технических неполадках.

В США в некоторых регионах перестал функционировать экстренный номер 911, что вызывает особую обеспокоенность.

Финансовый сектор тоже пострадал: Лондонская фондовая биржа и ряд платежных систем испытывают сложности в работе.

Компании-разработчики уже работают над устранением проблемы. Ситуация продолжает развиваться, и эксперты призывают пользователей к бдительности и терпению, пока идет процесс восстановления нормальной работы систем.