Turkish Airlines снижает цены на рейсы Ашхабад-Стамбул-Ашхабад
Turkish Airlines объявила о снижении цен на популярный маршрут Ашхабад-Стамбул-Ашхабад. Согласно информации от авиакомпании, специальное предложение будет действовать до 31 августа текущего года.
В рамках акции пассажиры смогут приобрести билеты эконом-класса по цене от 525 долларов США. Для тех, кто предпочитает путешествовать с повышенным комфортом, стоимость билетов бизнес-класса начинается от 1250 долларов США.
Напомним, Turkish Airlines выполняет 11 рейсов в неделю по маршруту Ашхабад-Стамбул-Ашхабад.
Контакты для бронирования билетов и получения дополнительной информации:
- адрес: Ашхабад, ул. Г. Кулиева, строение 39, здание Ussat;
- телефон (+993 61) 01 44 33;
- электронная почта: askabatbıletsatıs@thy.com;
- официальный сайт turkishairlines.com.