Turkish Airlines снижает цены на рейсы Ашхабад-Стамбул-Ашхабад

Turkish Airlines снижает цены на рейсы Ашхабад-Стамбул-Ашхабад

Turkish Airlines объявила о снижении цен на популярный маршрут Ашхабад-Стамбул-Ашхабад. Согласно информации от авиакомпании, специальное предложение будет действовать до 31 августа текущего года.

В рамках акции пассажиры смогут приобрести билеты эконом-класса по цене от 525 долларов США. Для тех, кто предпочитает путешествовать с повышенным комфортом, стоимость билетов бизнес-класса начинается от 1250 долларов США.

Напомним, Turkish Airlines выполняет 11 рейсов в неделю по маршруту Ашхабад-Стамбул-Ашхабад.

Контакты для бронирования билетов и получения дополнительной информации:

  • адрес:  Ашхабад, ул. Г. Кулиева, строение 39, здание Ussat;
  • телефон (+993 61) 01 44 33;
  • электронная почта: askabatbıletsatıs@thy.com;
  • официальный сайт turkishairlines.com.