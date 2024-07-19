Turkish Airlines снижает цены на рейсы Ашхабад-Стамбул-Ашхабад

Turkish Airlines объявила о снижении цен на популярный маршрут Ашхабад-Стамбул-Ашхабад. Согласно информации от авиакомпании, специальное предложение будет действовать до 31 августа текущего года.

В рамках акции пассажиры смогут приобрести билеты эконом-класса по цене от 525 долларов США. Для тех, кто предпочитает путешествовать с повышенным комфортом, стоимость билетов бизнес-класса начинается от 1250 долларов США.

Напомним, Turkish Airlines выполняет 11 рейсов в неделю по маршруту Ашхабад-Стамбул-Ашхабад.

Контакты для бронирования билетов и получения дополнительной информации: