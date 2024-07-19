Юные туркменские футболисты завоевали медали в трех возрастных группах на турнире AFL Kids Cup – 2024

На прошедшем в Ташкенте международном турнире по футболу AFL Kids Cup-2024 среди детей и подростков туркменские команды показали отличные результаты, завоевав три медали в разных возрастных категориях. Об этом говорится в сообщении газеты «Нейтральный Туркменистан».

Золотые медали достались командам из Туркменистана в двух возрастных группах. Среди спортсменов 2012 года рождения первое место заняла команда Batly, а в категории 2014 года рождения победу одержала команда Gökje. Обе туркменские команды обошли по пять соперников в своих группах. Особо отличился полузащитник Gökje Аманмурад Реджепов, которого признали лучшим игроком турнира.

В возрастной группе 2009 года рождения команда Çandybil из Ашхабада завоевала серебряные медали. Туркменские футболисты уступили только хозяевам турнира в финальном матче. Капитан Çandybil Аманмырат Чарыев был признан лучшим нападающим в своей возрастной категории.