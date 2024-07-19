Туркменистан и Словакия укрепляют двустороннее сотрудничество

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Гурбановым посетила Словацкую Республику с целью проведения политических консультаций и укрепления двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении туркменского МИД.

В ходе визита состоялись встречи с высокопоставленными представителями Словакии, включая государственных секретарей МИД и Министерства экономики, советника президента по дипломатическим вопросам, председателя парламентского комитета по иностранным делам и главу Словацкой торгово-промышленной палаты.

Визит делегации Туркменистана в Словакию принес ряд важных результатов. Стороны подчеркнули значимость регулярных двусторонних встреч, в том числе на высоком уровне, и выразили взаимную поддержку инициатив обеих стран на международной арене, особенно в рамках ООН. Обсуждалось укрепление межпарламентского сотрудничества и достигнута договоренность о развитии договорно-правовой базы, прежде всего в экономической сфере.

Важным итогом стало решение о проведении заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в 2025 году в Братиславе. Кроме того, рассмотрены перспективы организации студенческих обменов и проведения культурных мероприятий.