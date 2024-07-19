Туркменистан и Сингапур обсудили перспективы сотрудничества

В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча заместителя главы внешнеполитического ведомства Сердара Мухамметдурдыева с Генеральным директором Директората Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии МИД Сингапура Самуэлем Тан. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Дипломаты обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая политико-дипломатическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную. Особое внимание было уделено приоритетным направлениям взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

Стороны подтвердили намерение продолжать диалог на уровне внешнеполитических ведомств для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Сингапуром.