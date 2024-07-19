Сборная Туркменистана узнала позицию в обновленном рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных мира после прошедших чемпионата Европы и Кубка Америки, пишет Sports.kz.
Первое место осталось у выигравшей Кубок Америки-2024 сборной Аргентины, на второй позиции располагаются французы, на третью строчку поднялись победители Евро-2024 испанцы. В топ-10 также вошла Колумбия.
Сборная Туркменистана по сравнению c предыдущей версией рейтинга не изменила своего положения, оставшись 144-й.
Напомним, что свои последние на сегодняшний день матчи национальная команда Туркменистана провела в июне: в Ташкенте уступила Узбекистану (1:3). Затем в Ашхабаде сыграла вничью с Гонконгом (0:0).
Рейтинг ФИФА от 18 июля 2024 года:
1 (1). Аргентина – 1901.48;
2 (2). Франция – 1854.91;
3 (8). Испания – 1835.67;
4 (5). Англия – 1812.26;
5 (4). Бразилия – 1785.61;
20 (20). Иран – 1611.16
33 (33). Россия – 1506.58;
61 (62). Узбекистан – 1397.41;
70 (74). Грузия – 1361.41;
97 (96). Армения – 1230.79;
99 (98). Беларусь – 1219.78;
102 (101). Кыргызстан – 1213.58;
103 (102). Таджикистан – 1212.41;
109 (109). Казахстан – 1193.62;
111 (111). Азербайджан – 1179.88;
144 (144). Туркменистан – 1065.42.
151 (151). Афганистан – 1034.37
159 (157). Гонконг – 1011.91