Президент Туркменистана встретился с новым представителем ЮНИСЕФ

Президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с новым Постоянным представителем ЮНИСЕФ в Туркменистане Джалпой Ратна. Об этом говорится в сообщении государственного информационного агентства TDH.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Туркменистаном и Детским фондом ООН. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что взаимодействие с международными организациями является ключевым направлением внешней политики страны.

Отмечены успехи двустороннего сотрудничества, в том числе избрание Туркменистана членом Исполнительного совета ЮНИСЕФ на 2024-2026 годы. В текущем году подписано десять документов о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования и социального обеспечения детей.

Особое внимание уделено вопросам защиты прав детей. Глава Туркменистана сообщил об утверждении Национального плана действий по реализации прав детей на 2023-2028 годы и подчеркнул важность Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова, оказывающего помощь нуждающимся детям.

– Очень важно заботиться о детях и подростках и окружать их особым вниманием, – подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

В завершение встречи глава государства подтвердил заинтересованность Туркменистана в дальнейшем продолжении всестороннего партнёрства с Детским фондом ООН, пожелав главе Ашхабадского представительства ЮНИСЕФ крепкого здоровья и успехов в работе.