«Матч ТВ» получил права на трансляцию Ла Лиги: как смотреть чемпионат Испании по футболу в Туркменистане

Сегодня телеканал «Матч ТВ» на своем официальном сайте объявил о подписании семилетнего контракта на показ матчей чемпионата Испании по футболу. Соглашение «Матч ТВ» включает не только трансляции Ла Лиги, но и матчи Сегунды, Кубка Испании и Суперкубка страны, что обеспечивает полное погружение в мир испанского футбола на ближайшие семь сезонов.

Для туркменских любителей футбола эта новость особенно актуальна, так как существует несколько способов доступа к трансляциям «Матч ТВ» – установка IPTV, оформление платной подписки на сервис Alem TV, а также через приложение Mobile TV от «Алтын Асыр».

Кроме того, в Туркменистане по-прежнему доступны и другие варианты просмотра испанского футбола. Государственный спортивный телеканал «Спорт» транслирует игры Ла Лиги благодаря контракту с ирландским Setanta Sports.

Телеканал «Спорт» также запустил собственный бесплатный стриминговый сервис на сайте www.turkmentv.gov.tm, где можно смотреть различные спортивные соревнования, включая матчи Ла Лиги.