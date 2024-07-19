Кыргызстан ужесточает меры по защите редких животных

Министерство природы Кыргызстана объявило о повышении штрафов за незаконную охоту на животных, занесенных в Красную книгу. Это решение направлено на усиление охраны исчезающих видов, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Новая система штрафов выглядит следующим образом:

Снежный барс: штраф увеличен с 1,5 до 2 миллионов сомов

Архар, бурый медведь, марал и джейран: штраф повышен с 1 до 1,5 миллионов сомов

Козерог: штраф вырос с 100 до 300 тысяч сомов

Косуля: штраф увеличен с 50 до 100 тысяч сомов

Для стимулирования борьбы с браконьерством введено вознаграждение для граждан, сообщивших о незаконной охоте. Информаторы получат 50% от суммы наложенного штрафа.