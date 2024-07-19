Великобритания первой в Европе легализовала искусственное мясо

Великобритания стала первым европейским государством, узаконившим коммерческое производство мяса, выращенного в лабораторных условиях. Пока что это мясо будет использоваться только в кормах для домашних животных, сообщает snob.ru со ссылкой на Financial Times.

Компания Meatly получила разрешение от британского Агентства по охране здоровья животных и растений и планирует в текущем году начать поставки искусственно выращенной курятины производителям кормов.

FT отмечает, что легализация нового вида мяса стала возможной благодаря Brexit, так как теперь Великобритания не обязана следовать правилам Евросоюза.

Культивируемое мясо производится из животных клеток в специальных биореакторах. На данный момент в Великобритании не одобрено использование этого продукта в пищу для людей, хотя в некоторых странах, таких как Израиль, Сингапур и большинство штатов США, это уже разрешено.

Оуэн Энсор, генеральный директор Meatly, считает, что корм для животных станет отправной точкой для развития рынка искусственного мяса. Он также выразил опасение, что выращенное мясо может столкнуться с запретами по политическим мотивам, а не из-за проблем со здоровьем, безопасностью или этических соображений.

ООН рассматривает культивируемое мясо и альтернативное молоко как способ сократить вредные для климата выбросы, учитывая, что на животноводство приходится около 20% выбросов, способствующих глобальному потеплению.