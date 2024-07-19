Альтернативная энергетика: китайские ученые получили электричество из капель дождя

Китайские ученые разработали революционный метод извлечения электрической энергии из капель дождя. В основе этого изобретения лежит уникальная супергидрофобная пленка, созданная с использованием магнитных материалов, сообщает RG.RU со ссылкой на American Chemical Society.

Принцип работы устройства заключается в преобразовании кинетической энергии падающих капель в электричество. Когда капли дождя ударяются о поверхность пленки и отскакивают, происходит микродеформация материала. Этот процесс деформации и последующего восстановления формы генерирует электрический ток.

По заявлениям разработчиков, мощность этого «дождевого» генератора достаточна для питания различных маломощных электронных устройств, таких как светодиоды и вентиляторы.