Туркменистан и Узбекистан укрепляют экономическое сотрудничество

В Ташкенте состоялось четвертое заседание туркмено-узбекского Делового совета. Туркменскую делегацию на мероприятии возглавил председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мерген Гурдов, узбекскую сторону представлял заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Дилшод Расулов.

Как сообщает пресс-служба МИД Туркменистана, в ходе плодотворной встречи стороны провели всесторонний анализ торгово-экономических возможностей двух государств. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего расширения двустороннего партнерства в ряде ключевых отраслей.

Участники заседания подробно обсудили потенциал сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, фармацевтической промышленности и туризма.

Важным итогом заседания стало обсуждение планов по активизации контактов между Торгово-промышленными палатами Туркменистана и Узбекистана.