Туркменистан вступил в глобальное соглашение по охране исчезающих видов

Туркменистан присоединился к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Это произошло после одобрения Меджлисом страны соответствующего законопроекта, сообщает TDH.

CITES – международное соглашение, вступившее в силу в 1975 году. Оно направлено на регулирование и контроль международной торговли дикими животными и растениями, находящимися под угрозой исчезновения. Конвенция охватывает более 38 000 видов, включая такие знаковые, как слоны, тигры и львы.

Присоединение к CITES демонстрирует приверженность Туркменистана сохранению своего природного наследия и обеспечению устойчивого использования биологических ресурсов.