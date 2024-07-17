Создан новый департамент внешнеполитической информации и цифровой дипломатии МИД Туркменистана

В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошло заседание по итогам внешнеполитической деятельности за первое полугодие текущего года с участием руководителей и сотрудников дипломатической службы, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании заслушаны отчеты заместителей министра и руководителей ряда департаментов МИД. Также обсуждались задачи на второе полугодие.

Отмечено, что Постановлением Президента Туркменистана от 11 июля 2024 года в структуре Центрального аппарата МИД созданы два новых департамента: Департамент внешнеполитической информации и цифровой дипломатии и Департамент консульской службы.

В связи с этим, на заседании поставлены задачи по разработке предложений для совершенствования консульской работы и внешнеполитического информирования.