Представители Туркменистана изучают методы преподавания медиаграмотности
Представители Туркменистана участвуют в тренинге для тренеров по преподаванию медийной и информационной грамотности и фактчекингу.
Тренинг стартовал сегодня в Стамбуле и продлиться до 19 июля.
Тренинг проводят эксперты Международного журналистского центра MediaNet при поддержке Посольства США в Туркменистане.
Цель тренинга — подготовить профессональных тренеров по теме медиаграмотности и фактчекингу для дальнейшего преподавания этой темы для людей любых возростов и профессий.
Среди участников тренинга представители СМИ, SMM-специалисты, блогеры, психологи, представители общественных организаций и учебных центров.
Ожидается, что после прохождения обучения подготовленные тренеры проведут семинары для целевых аудиторий.
Участники изучают такие темы, как: методика проведения тренингов, структура тренинга, инструменты расширенного поиска в интернете, онлайн — инструменты проверки на достоверность видео и фото, как выявить фотографии, созданные ИИ и выдаваемые за реальные и другие темы.
В ходе практических упражнений будущие тренера оттачивают навыки и закрепляют полученные знания.
В последнее время тема медийной и информационной грамотности находится в поле деятельности ЮНЕСКО, которое реализовало ряд проектов в этом направлении.Один из таких проектов ЮНЕСКО –учебное пособие «Медийная и информационная грамотность: программа обучения педагогов».