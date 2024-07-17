Представители Туркменистана изучают методы преподавания медиаграмотности

Представители Туркменистана участвуют в тренинге для тренеров по преподаванию медийной и информационной грамотности и фактчекингу.

Тренинг стартовал сегодня в Стамбуле и продлиться до 19 июля.

Тренинг проводят эксперты Международного журналистского центра MediaNet при поддержке Посольства США в Туркменистане.

Цель тренинга — подготовить профессональных тренеров по теме медиаграмотности и фактчекингу для дальнейшего преподавания этой темы для людей любых возростов и профессий.

Среди участников тренинга представители СМИ, SMM-специалисты, блогеры, психологи, представители общественных организаций и учебных центров.

Ожидается, что после прохождения обучения подготовленные тренеры проведут семинары для целевых аудиторий.

Участники изучают такие темы, как: методика проведения тренингов, структура тренинга, инструменты расширенного поиска в интернете, онлайн — инструменты проверки на достоверность видео и фото, как выявить фотографии, созданные ИИ и выдаваемые за реальные и другие темы.

В ходе практических упражнений будущие тренера оттачивают навыки и закрепляют полученные знания.

В последнее время тема медийной и информационной грамотности находится в поле деятельности ЮНЕСКО, которое реализовало ряд проектов в этом направлении.Один из таких проектов ЮНЕСКО –учебное пособие «Медийная и информационная грамотность: программа обучения педагогов».