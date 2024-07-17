Официально: Килиан Мбаппе – игрок «Реала»

Мадридский «Реал» торжественно представил Килиана Мбаппе в качестве нового игрока команды. 16 июля французский нападающий официально заключил 5-летний контракт с клубом, о чем сообщил официальный сайт «Реала».

На легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась церемония презентации, на которую собралось 80 тысяч болельщиков. Мбаппе вышел на поле в футболке мадридского клуба, вызвав бурю оваций.

«Добрый день всем. Я постараюсь поговорить с вами по-испански. Вау, здесь невероятно. Просто невероятно. Я много лет засыпал с мечтой играть за «Реал». Сегодня моя мечта сбылась, я счастливый мальчик. «Реал» — лучший клуб в мире», — сказал Мбаппе.

Напомним, что 10 мая Мбаппе официально заявил о своем намерении покинуть «ПСЖ» по окончании сезона 2023/24. Поскольку его контракт истекал 30 июня 2024 года, форвард ушел из французского клуба как свободный агент.