Определился состав туркменской сборной по дзюдо на Олимпийских Играх-2024

До старта XXXIII Всемирной Олимпиады в Париже остаются считанные дни. Сегодня мы познакомим вас с двумя представителями олимпийской сборной Туркменистана по дзюдо – 20-летним Сердаром Рахимовым и 19-летней Майсой Пардаевой.

Оба спортсмена родом из Лебапского велаята. Сердар представляет школу дзюдо Ходжамбазского этрапа (первый тренер – Байрам Шерапов), а Майса – Койтендага (первый тренер – Джора Матназаров).

Как сообщает газета «Нейтральные Туркменистан», олимпийцы уже имеют множество медалей с крупных международных соревнований. Сердар стал первым туркменским спортсменом, завоевавшим золото на турнире серии «Большого шлема» (Grand Slam) в Душанбе в мае этого года. В весовой категории до 66 кг он одержал пять побед, включая финальную над хозяином соревнований Обидом Джебовым.

В 2024 году С.Рахимов также стал серебряным призёром открытого Кубка Европы в Риге и открытого чемпионата Европы в Варшаве. На последнем турнире Майса Пардаева в весе до 57 кг завоевала золото, победив в финале сербскую спортсменку.

На турнире Grand Slam в Душанбе Майса вошла в пятерку сильнейших. На XIX летних Азиатских играх 2023 года в Китае она стала бронзовым призёром. Майса – одна из сильнейших молодых дзюдоисток Азии, что подтвердила победой на Кубке Азии 2023 года в Ташкенте.

Успехи туркменских дзюдоистов во многом связаны с работой японского тренера Казухико Токуно, отмечает источник. Обладатель черного пояса 7 дана тренирует мужскую и женскую сборные с апреля 2023 года. Токуно – титулованный спортсмен, победитель чемпионата Азии-1995 и Азиатских игр-1998, серебряный призер чемпионата мира-1999 и бронзовый призер чемпионата мира-2001. Долгие годы он возглавлял женские сборные Японии всех возрастов. В 2011 году Международная федерация дзюдо (IJF) признала Токуно лучшим тренером.