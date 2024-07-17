Гарет Саутгейт завершил свою карьеру на посту главного тренера сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) официально объявила об уходе Гарета Саутгейта с должности главного тренера национальной сборной, сообщает matchtv.ru.

53-летний специалист возглавлял английскую команду с 2016 года, проведя за это время 102 матча. Под его руководством сборная Англии достигла значительных успехов, завоевав серебряные медали на двух крупных турнирах — ЕВРО-2020 и ЕВРО-2024.

Несмотря на то, что контракт Саутгейта был рассчитан до конца 2024 года, тренер принял решение покинуть свой пост досрочно. Это решение последовало после финального матча ЕВРО-2024, в котором англичане уступили сборной Испании со счетом 1:2.

За почти восемь лет работы Саутгейт сумел вывести сборную Англии на новый уровень, создав сильную и конкурентоспособную команду. Его уход знаменует конец важной эпохи в истории английского футбола и ставит перед FA задачу найти достойного преемника.