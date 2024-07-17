В Казани отметили юбилей Махтумкули Фраги в рамках гастрономического фестиваля

В столице Татарстана в рамках гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» отпраздновали 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Празднование юбилея поэта, организованное Генеральным консульством Туркменистана в Казани, гармонично вписалось в атмосферу фестиваля. Мастер-класс по приготовлению туркменских национальных блюд – плова и ярмы на костре – стал одним из ярких событий мероприятия.

Эти популярные блюда туркменской кухни привлекли внимание участников, а настоящие мастера своего дела демонстрировали тонкости и секреты их приготовления, говорится в сообщении пресс-службы Генконсульства.

Гости фестиваля с интересом наблюдали за работой поваров и задавали вопросы о технологии приготовления туркменских блюд. Образовалась длинная очередь желающих попробовать туркменскую кухню.

Пока плов настаивался в теплую летнюю погоду, туркменские повара угощали гостей горячим тунгче-чаем, приготовленным на костре в традициях туркменского чаепития.

На главной сцене фестиваля выступил музыкальный дуэт «Дутарынг сеси». Туркменские исполнители сыграли для участников фестиваля песни на стихи Махтумкули Фраги, что вызвало бурные овации публики.

По окончании фестиваля участники смогли насладиться туркменскими национальными блюдами. Для почетных гостей был организован изысканный фуршет, где они смогли оценить мастерство туркменских поваров и разнообразие представленных блюд.

Мероприятие способствовало знакомству жителей и гостей Казани с традиционной кухней Туркменистана и творчеством великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, что укрепило культурные связи между странами и народами.

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» – ежегодное мероприятие, собирающее кулинарных мастеров, гастрономических энтузиастов и любителей национальной кухни со всей России и ближнего зарубежья.