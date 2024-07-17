Астана откажется от полиэтиленовых пакетов в супермаркетах к 2025 году

В рамках экологической инициативы власти Астаны объявили о планах полного отказа от полиэтиленовых пакетов в супермаркетах и других торговых точках столицы Казахстана к 2025 году, сообщает kazpravda.kz.

Согласно новым правилам, традиционные полиэтиленовые пакеты-«маечки» будут заменены на экологически чистые альтернативы — биоразлагаемые пакеты и многоразовые экосумки. Это решение направлено на снижение негативного воздействия пластика на окружающую среду.

За соблюдением нового регламента будет следить специально созданная мониторинговая группа при поддержке представителей общественности. Детали реализации и контроля этой инициативы пока не раскрываются.

Стоит отметить, что Астана следует мировому тренду по сокращению использования одноразового пластика. На данный момент запрет на использование пластиковых пакетов уже действует в 76 странах мира.